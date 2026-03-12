Eboli, manutenzione e sicurezza sulle strade provinciali: al via interventi sulla SP 308

Le continue sollecitazioni e le decise richieste del comune di Eboli stanno raccogliendo i frutti dell’impegno in relazione alla manutenzione delle strade e alla sicurezza della circolazione sulle arterie provinciali che ricadono nel territorio comunale ebolitano.

Gli interventi in programma

Lunedì 16 marzo partiranno i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della Strada Provinciale 308, per la quale era intercorsa un’intensa interlocuzione tra il Sindaco di Eboli e la Provincia. Proprio da Palazzo Sant’Agostino è arrivata la comunicazione di inizio lavori per lunedì prossimo.

Il continuo impegno dell’Amministrazione Comunale di Eboli ha portato anche ad un positivo risultato per quanto riguarda la Strada Provinciale 30/b, sulla quale era stato attivato l’interessamento anche della Prefettura.

La lettera al Prefetto

Martedì scorso, infatti, il Prefetto di Salerno aveva indirizzato una nota alla Provincia, nella quale si faceva riferimento a quanto era stato segnalato dal sindaco di Eboli in occasione di un incontro richiesto in Prefettura lo scorso 6 novembre, durante il quale era stata richiamata una nota comunale del 16 febbraio 2025, nella quale il Comune di Eboli segnalava la difficoltà di circolazione conseguente della chiusura al traffico della Sp 30/b.

A stretto giro è giunta una nota con la quale la Provincia di Salerno fa sapere che il Consorzio di Bonifica Destra Sele lo scorso 6 marzo aveva trasmesso l’elaborato progettuale per l’installazione di barriere e segnaletica per permettere la riapertura al transito della Sp 30/b. Progetto che è stato approvato dalla Provincia il 10 marzo, per cui si confida nella prossima ultimazione dei lavori e nella riapertura della strada a stretto giro.