Eboli, lavori RFI sulla Battipaglia-Potenza: senso unico alternato in Via San Vito Martire, ecco quando

A partire da oggi, lunedì 16 giugno e fino al 20 giugno, con successiva ripresa dal 23 al 27 giugno 2025, sarà istituito un senso unico alternato in Via San Vito Martire, in corrispondenza del sottovia ferroviario ad Eboli. La restrizione sarà in vigore dalle ore 9:00 alle ore 16:00, per consentire l’esecuzione dei lavori promossi da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) nell’ambito della realizzazione della nuova Linea Battipaglia-Potenza, nello specifico la tratta Battipaglia-Eboli-Via San Vito Martire.

L’obiettivo

L’intervento rientra nei lavori preliminari di RFI per il futuro abbattimento e ricostruzione del ponte di San Giovanni, un’opera fondamentale per l’adeguamento infrastrutturale previsto sul territorio. Il transito veicolare sarà regolato da movieri incaricati dalla ditta appaltatrice dei lavori, responsabili anche della posa della segnaletica stradale. La cartellonistica sarà collocata in punti strategici, all’uscita dell’Autostrada A2 e all’uscita della zona industriale, con indirizzamento verso via Cupe per garantire una viabilità alternativa verso il centro urbano.

Accesso garantito ai residenti

Durante il periodo di limitazione, sarà garantito l’accesso in sicurezza ai frontisti, in modo da minimizzare i disagi per i residenti e le attività locali.