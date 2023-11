Eboli: “La Casa della Vecchia Signora” ospiterà iniziative solidali, raccolta di giocattoli per i bambini meno fortunati

L’associazione La Casa della Vecchia Signora con il suo presidente Liberato Manna ha organizzato, in collaborazione con tanti altri volontari, anche per quest’anno un calendario di iniziative ricco di momenti di solidarietà e di beneficenza.

Nata come associazione sportiva, La Casa della Vecchia Signora «dopo il lancio della campagna tesseramenti 2023-2024, e il superamento delle prime 100 tessere soci, presenta un programma ricco di eventi e di iniziative solidali», dice Manna.

Parla il presidente dell’associazione, Liberato Manna

Tutto pronto: «Il 3 dicembre si organizza il bus per visitare i Mercatini di Natale, nel meraviglioso scenario del Castello di Limatola. Dal 8 al 24 dicembre l’associazione lancerà la novità del “Santa Claus Express”, ossia la consegna a domicilio e l’apertura dei regali a tutti i bambini della zona e dei paesi limitrofi. Nello stesso periodo presso “Modellismo Giocattoli” ad Eboli, sarà presente un cesto solidale, per la raccolta di giocattoli e regalare un sorriso a tanti bambini meno fortunati. Il 22 dicembre ci sarà la consueta Cena di Natale, presso l’Agriturismo Podere Sant’Antonio, dove l’associazione come ogni anno organizzerà una maxi tombolata e ci sarà l’estrazione della Lotteria di Natale, con tutti i soci e i vari partners. Il 28 dicembre raccolta straordinaria di sangue presso l’Ospedale di Eboli, in collaborazione con l’Avis Eboli», spiega il presidente Liberato Manna, giovane ebolitano molto attento alle esigenze del territorio.