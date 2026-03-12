Eboli, indiano travolto da un’auto pirata: ferito 36enne

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri a Fiocche di Eboli, dove intorno alle 18.20 un uomo di nazionalità indiana è stato investito da un’auto mentre rientrava dal lavoro in bicicletta. Il conducente del veicolo, descritto come a bordo di un’auto di colore scuro, non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito subito dopo l’impatto.

La ricostruzione

L’uomo, 36 anni, aveva appena terminato il turno in un’azienda zootecnica della zona e stava tornando a casa quando, lungo la strada, è stato improvvisamente travolto dal veicolo. A prestare i primi soccorsi sono stati proprio i proprietari dell’azienda zootecnica, che si sono accorti dell’accaduto e hanno immediatamente dato l’allarme, aiutando il lavoratore in attesa dell’arrivo dei sanitari.

I soccorsi

Il 36enne è stato quindi trasportato all’ospedale di Ospedale di Eboli, dove i medici hanno deciso di trattenerlo per ulteriori accertamenti. L’uomo ha riportato diversi traumi al volto, alla spalla e in altre parti del corpo, ma le sue condizioni non sarebbero al momento considerate gravi.

Indagini in corso

Sull’episodio indagano i carabinieri della Carabinieri della compagnia di Eboli, che hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e individuare il conducente dell’auto pirata che ha investito il ciclista senza fermarsi a prestare soccorso.

I militari stanno verificando eventuali testimonianze e la presenza di telecamere nella zona che possano fornire elementi utili alle indagini