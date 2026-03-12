Cronaca

Eboli, indiano travolto da un’auto pirata: ferito 36enne

L’uomo, 36 anni, aveva appena terminato il turno in un’azienda zootecnica della zona e stava tornando a casa

Antonio Elia
Indiano ferito

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri a Fiocche di Eboli, dove intorno alle 18.20 un uomo di nazionalità indiana è stato investito da un’auto mentre rientrava dal lavoro in bicicletta. Il conducente del veicolo, descritto come a bordo di un’auto di colore scuro, non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito subito dopo l’impatto.

La ricostruzione

L’uomo, 36 anni, aveva appena terminato il turno in un’azienda zootecnica della zona e stava tornando a casa quando, lungo la strada, è stato improvvisamente travolto dal veicolo. A prestare i primi soccorsi sono stati proprio i proprietari dell’azienda zootecnica, che si sono accorti dell’accaduto e hanno immediatamente dato l’allarme, aiutando il lavoratore in attesa dell’arrivo dei sanitari.

I soccorsi

Il 36enne è stato quindi trasportato all’ospedale di Ospedale di Eboli, dove i medici hanno deciso di trattenerlo per ulteriori accertamenti. L’uomo ha riportato diversi traumi al volto, alla spalla e in altre parti del corpo, ma le sue condizioni non sarebbero al momento considerate gravi.

Indagini in corso

Sull’episodio indagano i carabinieri della Carabinieri della compagnia di Eboli, che hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e individuare il conducente dell’auto pirata che ha investito il ciclista senza fermarsi a prestare soccorso.

I militari stanno verificando eventuali testimonianze e la presenza di telecamere nella zona che possano fornire elementi utili alle indagini

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Annalisa Rizzo

Agropoli, il dolore di Maria Giovanna Russo: “Mia figlia Annalisa vittima due volte, dello Stato e del giudizio”

La testimonianza shock della madre di Annalisa Rizzo, uccisa ad Agropoli: il peso di crescere una nipote orfana e la lotta contro il pregiudizio sociale

Temporali

Torna il maltempo, in arrivo forti temporali: ecco le zone interessate

L'avviso è valido dalla mezzanotte di oggi e fino alle 15 di domani, venerdì 13 marzo

Cilento Fest

Perito, al via la quinta edizione di Cilento Fest 2026: ecco le anticipazioni del programma

La manifestazione si terrà nel borgo di Perito dal 18 al 21 agosto 2026

Teggiano attestati concorso presepi

Teggiano, “li cangeddi ri natalu”: consegnati dalla Pro Loco gli attestati ai partecipanti

L’evento invita cittadini e famiglie ad allestire piccoli presepi o scene natalizie all’interno dei caratteristici “cangeddi”, le tipiche finestre e nicchie che si affacciano sui vicoli del borgo antico

Anziana

Lustra: segnalati tentativi di truffa telefonica, individui si spacciano per Forze dell’ordine

Dal Comune l'invito alla massima attenzione

Partito Democratico

Referendum costituzionale 2026: PD e GD Salerno in campo per il voto dei fuorisede

I Giovani Democratici e il PD di Salerno promuovono una campagna per coinvolgere studenti e lavoratori fuorisede al Referendum del 22-23 marzo 2026

Elezioni

Verso le amministrative di Eboli: Alleanza Verdi e Sinistra avvia il percorso per una lista di centrosinistra

Sinistra Italiana ed Europa Verde sono impegnate a costruire alleanze di centrosinistra ampie, credibili e radicate

Martello giudice

Contursi Terme, mamma 43enne muore dopo intervento: la famiglia si oppone alla richiesta di archiviazione

Secondo quanto riferito dal legale della famiglia, l’avvocato Michele Galiano, uno dei componenti dell’équipe che eseguì l’operazione avrebbe definito quella procedura “routinaria"

Agropoli

Agropoli, nasce il Gruppo Servizi Nautici Turistici: una flotta di 50 imbarcazioni per rilanciare il Cilento

Nasce ad Agropoli il Gruppo Servizi Nautici Turistici. Una sinergia tra imprese per potenziare il turismo nautico e la capacità ricettiva del porto cilentano

Piaggine scuola

Piaggine: avviate le procedure per accatastare l’ex edificio scolastico

Un passo concreto e necessario per fare chiarezza sul patrimonio pubblico, valorizzarlo e creare le condizioni per future opportunità per la comunità

Bracconaggio

Bracconaggio a Salerno, scatta l’operazione “Lasciami Volare”: droni e guardie a tutela delle specie protette

Al via nel Salernitano l'operazione anti-bracconaggio "Lasciami Volare" di Accademia Kronos. Due mesi di controlli con droni e guardie venatorie per proteggere le rotte migratorie

Eboli furto

Eboli, raid notturno in Via Ceffato: nel mirino una storica pizzeria

Dopo aver forzato la porta laterale del locale, i malviventi sono riusciti a introdursi all’interno della pizzeria e a portare via la cassa