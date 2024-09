Si è verificato poco fa un incidente stradale in località Cioffi di Eboli. Lungo la strada statale 18 dopo il Cilento Outlet in direzione Capaccio Paestum, per cause ancora al vaglio degli inquirenti una moto sarebbe stata coinvolta nello scontro con alcune vetture.

Ad avere la peggio a quanto pare il motociclista che è stato soccorso immediatamente da alcuni automobilisti di passaggio in attesa dei soccorritori e delle forze dell’ordine.

Traffico in tilt e rallentamenti.