Casal Velino, incidente tra due auto: 2 i feriti

Ennesimo incidente stradale, questa mattina al Bivio di Acquavella, in località Quattro Ponti, nel Comune di Casal Velino. Due auto, una Nissan e una Fiat Punto, per cause ancora da accertare, sin sono scontrate.

Due le persone coinvolte nel sinistro, un uomo e una donna, che prontamente sono state soccorse dai sanitari della Misericordia di Ascea e di Vallo della Lucania e trasportati all’Ospedale San Luca.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Vallo della Lucania, per tutti i rilievi del caso, ed anche gli agenti della Polizia Municipale di Casal Velino: a loro il compito di veicolare il traffico.