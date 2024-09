Castellabate, violento incidente tra due auto sulla Via del Mare: due feriti trasportati in Ospedale

Un violento incidente si è registrato nella mattinata di oggi a Santa Maria di Castellabate, sulla Via del Mare, con due auto, un’Alfa Romeo Giulietta e una Nissan Qashqai, che si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento. Due le persone ferite, un ragazzo ed una donna, trasportate in Ospedale per le cure del caso.

I soccorsi

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi, con l’Ambulanza della Croce Rossa e un’automedica. Entrambi i conducenti delle due auto sono stati trasportati all’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania dopo aver riportato alcune ferite.

Ad avere la peggio il ragazzo che, a seguito dell’impatto, ha subito un colpo alla testa. Le loro condizioni, però, non sono gravi.

Sul luogo del sinistro anche gli agenti della Polizia Municipale di Castellabate, diretti dal Comandante Malandrino, che hanno avviato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro che ha creato diversi disagi alla circolazione con la presenza anche di olio sulla carreggiata.

Probabile che tra le cause del sinistro ci sia anche l’asfalto reso scivoloso dalle costanti piogge di queste ore.