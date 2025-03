Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, un incidente stradale si è verificato sulla Strada Statale 19 tra Eboli e Battipaglia.

La dinamica

Due veicoli sarebbero entrati in collisione e il traffico è immediatamente andato in tilt. A quanto si apprende non ci sarebbero feriti gravi e sul posto sono prontamente intervenute le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso.

Disagi alla circolazione

La strada è momentaneamente interdetta alla circolazione.