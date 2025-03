Dramma sulla Cilentana: incidente mortale, sono due le vittime

Un tragico incidente ha causato la morte di due persone e il ferimento di una terza. Lo scontro frontale è avvenuto sulla Cilentana, nel tratto compreso tra Pattano e Vallo Scalo, nel comune di Castelnuovo Cilento.

Dinamica dell’incidente e soccorsi

L’impatto, avvenuto tra le 19 e le 20, è stato estremamente violento, riducendo le vetture coinvolte a un ammasso di lamiere. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri del reparto territoriale di Vallo della Lucania, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, con ambulanze della Misericordia di Vallo della Lucania e di Omignano e l’auto medica. Le operazioni di soccorso sono state complesse a causa della gravità della situazione.

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo le prime ipotesi, l’impatto potrebbe essere stato causato da un sorpasso azzardato ma non si escludono altre circostanze. Complessivamente tre i veicoli coinvolti.

Identità delle vittime e cordoglio della comunità

Le vittime, A.C. residente a Velina di Castelnuovo Cilento e E.M., 30enne di Ceraso, erano molto conosciute nelle rispettive comunità. La notizia della loro scomparsa si è subito diffusa.

Situazione del ferito e indagini in corso

Un ferito, in stato di shock, è stato trasportato d’urgenza in ospedale “San Luca” per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni sono al momento stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell’incidente e determinare le eventuali responsabilità; questo, purtroppo, è soltanto l’ultimo incidente mortale che si verifica in questo tratto di strada.