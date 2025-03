Eboli, incidente stradale all’ingresso dello svincolo dell’autostrada A2: traffico in tilt

Ennesimo incidente stradale ad Eboli, il sinistro si è verificato allo svincolo dell’autostrada A2.

Disagi alla circolazione

Al momento si registra traffico in tilt in località San Giovanni. Bloccate le rampe in uscita e in entrata alla A2 del Mediterraneo. A scontrarsi due vetture che hanno bloccato la circolazione.

La dinamica

Una mancata precedenza o l’asfalto reso viscido dalla pioggia che si è abbattuta in queste ore sulla città, avrebbe provocato lo scontro.

Gli interventi

Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di San Giovanni per ripristinare la normale circolazione e verificare la dinamica dei fatti. Non è la prima volta che nei pressi dello svincolo autostradale si verificano incidenti simili.