Incidente stradale ad Eboli: auto sbanda e finisce tra le inferriate di recinzione

L’asfalto reso viscido dalla pioggia e la vettura che perde aderenza con la strada. Un veicolo perde il controllo e finisce contro le inferriate di protezione al margine della carreggiata. È accaduto poco fa lungo l’asse viario, in via Sandro Pertini, nei pressi della Farmacia Comunale, ad Eboli.

La dinamica

L’incidente è avvenuto sull’arteria che taglia il quartiere Pescara e conduce verso località Epitaffio. La frenata brusca e il testacoda poi l’auto che resta incastrata tra le lamiere.

Indagini in corso per l’esatta ricostruzione

Da quanto si apprende non ci sarebbero feriti gravi ma solo qualche contusione e tanta paura per il conducente. Sul posto le forze dell’ordine e i mezzi per la rimozione del veicolo.