Tragedia a Salerno, 27enne ebolitana trovata morta in casa: si indaga sulle cause

Una tragica vicenda ha scosso la comunità di Eboli e la città di Salerno. Una giovane donna di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata senza vita all’interno di un’abitazione a Salerno. Le circostanze del decesso appaiono, al momento, avvolte nel mistero, con l’ipotesi di una possibile overdose da metadone al vaglio degli inquirenti.

Il tempestivo intervento dei soccorsi

Secondo le prime ipotesi sembra che, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi del 118, i quali hanno tentato manovre di rianimazione e il massaggio cardiaco, per la giovane non ci sia stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato poco dopo l’arrivo dei sanitari.

L’apertura dell’inchiesta e le indagini

La Procura di Salerno ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull’accaduto. Gli investigatori stanno indagando per capire se si sia trattato di un tragico incidente o se possa configurarsi la responsabilità di terze persone, facendo riferimento all’articolo 586 del codice penale.

Salma sotto sequestro e il dolore dei familiari

Attualmente, la salma è sotto sequestro presso l’obitorio dell’ospedale “Ruggi” di Salerno, in attesa verosimilmente dell’esame autoptico che dovrà chiarire le cause precise del decesso. I familiari, giunti sul posto nella speranza di un esito diverso, vivono un momento di estremo strazio, impossibilitati a dare un ultimo saluto alla giovane a causa dei necessari passaggi procedurali dell’indagine.