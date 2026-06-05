Attimi di panico ad Ascea Marina: ruba in un negozio e sfonda la porta di una casa, bloccato dai Carabinieri

Attimi di tensione nella serata di ieri, poco dopo le ore 22:00, ad Ascea Marina, dove un 58enne residente ad Ascea capoluogo si è reso protagonista di una serie di episodi per i quali si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

L’uomo dapprima ha rubato un paio di occhiali in un negozio presente sul corso di Ascea Marina e subito dopo, in preda all’ira, avrebbe sfondato la porta di un’abitazione. Motivo per il quale è stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

L’intervento dei Carabinieri e la perquisizione

Sul posto immediato è stato l’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Operativo del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania che, dopo averlo rintracciato, l’hanno bloccato e calmato.

Subito dopo il 58enne è stato sottoposto a una perquisizione, a seguito della quale i Carabinieri hanno rinvenuto una modica quantità di sostanza stupefacente. Al termine dell’operazione l’uomo è stato allontanato.