Eboli: Il Sindaco Mario Conte sollecita interventi urgenti sulle strade provinciali

Il Sindaco di Eboli, Mario Conte, ha formalmente richiamato l’attenzione della Provincia di Salerno e della Prefettura sulla critica situazione di due arterie provinciali cruciali per il territorio. Dopo numerose segnalazioni informali, il primo cittadino è stato costretto a ricorrere a comunicazioni certificate via PEC per richiedere interventi urgenti. La prima missiva, indirizzata al Presidente della Provincia Vincenzo Napoli, al consigliere delegato alla viabilità Speranza e al Responsabile di settore, riguarda la Strada Provinciale 30 (e SP 30 B nel tratto percorribile). Il Sindaco Conte ha evidenziato il grave stato di degrado del manto stradale, caratterizzato da “avvallamenti e numerose buche”, oltre alla completa usura della segnaletica orizzontale. A questo si aggiunge la presenza di “erbacce… giunte all’altezza dei cartelli stradali”, che riducono la visibilità e rappresentano un “pericolo costante per la circolazione dei veicoli”. Un quadro definito “vergognoso”, in particolare per la sua importanza strategica, collegando l’Autostrada del Mediterraneo con la costiera cilentana e Paestum.

La SP 262 e le criticità delle chiusure estive

La seconda segnalazione formale, inviata anche a Terna spa oltre che a Prefettura e Provincia, verte sulla Strada Provinciale 262. Questa arteria, che congiunge l’area costiera con la trafficatissima Strada Statale 18, risulta interdetta al traffico veicolare in un periodo cruciale come quello estivo. Il Sindaco Conte ha sottolineato come questa chiusura stia “generando disagio e rende particolarmente difficoltoso raggiungere le zone marine balneabili, contribuendo a rendere caotico il transito e creare autentico pericolo per l’incolumità di chi viaggia”.

La situazione è aggravata dal fatto che, oltre alla SP 262, altre strade provinciali come la SP 30 tratto B, la SP 195 e la SP 412 risultano chiuse al traffico. Il Sindaco ha richiesto interventi urgenti per la riapertura della SP 262 e l’apposizione di segnaletica orizzontale e verticale chiara, “per dare indicazioni precise a quanti si ritrovassero alle prese con le strade chiuse al traffico, indicando percorsi alternativi”. L’obiettivo è riaprire la SP 262 almeno fino alla riapertura del tratto B della SP 30, al fine di decongestionare il traffico e garantire la sicurezza stradale.