Eboli, atti vandalici al parco giochi di Piazza Pezzullo: monta la protesta delle famiglie

Non c’è tregua a Piazza Pezzullo ad Eboli, dove ancora una volta gli atti vandalici hanno avuto la meglio. Una giostrina è stata danneggiata e lasciata incustodita, suscitando l’ira delle mamme che frequentano quotidianamente lo spazio ludico cittadino.

Le proteste

«Non è concepibile assistere ancora a episodi del genere. Questo parco è nel cuore della città e dovrebbe essere trattato come un piccolo gioiello. Servirebbero più zone d’ombra e una manutenzione costante, e non ci sarebbe nulla da eccepire», lamenta una giovane mamma.

C’è poi chi attribuisce la colpa alla mancanza delle videocamere di sorveglianza, che avrebbero potuto rappresentare un deterrente efficace contro questi atti vandalici. «È stato da poco ripristinato e rimesso a nuovo questo parco – aggiunge un papà – possibile che non ci sia rispetto per nulla?»

Maggiori controlli sul territorio

Le famiglie chiedono a più riprese un potenziamento dei controlli, l’attivazione della videosorveglianza e punizioni esemplari per ripristinare il senso civico e il rispetto per gli spazi pubblici. Nelle prossime ore, gli uffici comunali competenti saranno al lavoro per ripristinare lo stato dei luoghi. La protesta ha avuto grande risonanza anche sui social.