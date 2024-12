Sant’Arsenio, atti vandalici all’istituto “Sacco”: la presa di posizione della Dirigente Scolastica

Recentemente, l’Istituto Omnicomprensivo “A. Sacco” di Sant’Arsenio è stato al centro di un episodio di vandalismo che ha suscitato preoccupazione tra studenti, docenti e genitori. Nei giorni 16 e 17 dicembre 2024, i servizi igienici situati al secondo e terzo piano dell’edificio scolastico sono stati oggetto di atti vandalici.

Dura posizione della Dirigente scolastica

La Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Antonietta Cembalo, ha immediatamente preso posizione, emettendo una comunicazione ufficiale per deplorare l’accaduto e stabilire misure preventive. Nella sua comunicazione, la Prof.ssa Cembalo evidenzia la necessità di rispettare le regole di educazione e di mantenere il decoro negli spazi comuni della scuola. Gli atti vandalici non solo danneggiano l’immagine dell’istituto, ma creano anche un clima di insicurezza e di disagio tra gli studenti e il personale docente. Le immagini dei danni riportati sono state acquisite agli atti dell’Istituto, a testimonianza della gravità della situazione. In risposta a questo episodio, la Dirigente ha annunciato che, in caso di ripetizione di simili atti, le classi coinvolte saranno escluse da tutte le iniziative di visita guidata e viaggio di istruzione per il resto dell’anno scolastico. Inoltre, sono previsti provvedimenti disciplinari per i responsabili di tali comportamenti. La comunicazione sottolinea l’importanza di una vigilanza costante, invitando i docenti ad autorizzare l’uscita per i servizi igienici di un solo alunno per volta, per limitare le occasioni di vandalismo. La Prof.ssa Cembalo ha anche richiamato i Rappresentanti degli Studenti a collaborare attivamente, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole di educazione e della civile convivenza.

“Atti da condannare”

È fondamentale che gli studenti stessi si impegnino a proteggere e rispettare il loro ambiente scolastico, promuovendo comportamenti positivi tra i compagni. Non solo, i docenti referenti sono stati esortati a effettuare controlli quotidiani per identificare eventuali momenti critici e i responsabili di questi atti di vandalismo. Inoltre, i Coordinatori di Classe sono stati invitati a discutere questa comunicazione con gli studenti, stimolando riflessioni sulle conseguenze delle loro azioni. Infine, la Dirigente ha informato che qualsiasi ulteriore atto vandalico porterà le famiglie degli alunni delle classi coinvolte a risarcire i danni, come quantificati da professionisti del settore. È stato anche ricordato il divieto di fumo, alla luce della presenza di cicche di sigarette nei servizi igienici, ribadendo l’importanza di rispettare le normative vigenti.