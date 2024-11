Castellabate, atti vandalici sulla Cappella della Madonna della Pace

Un oltraggio alla comunità di Castellabate. Nei pressi della Cappella della Madonna della Pace, questa mattina, sono state ritrovate alcune scritte e imbrattamenti. Un gesto che ha scosso profondamente anche il parroco, Don Roberto che ha denunciato l’accaduto sui social.

Basta vandalismi sui luoghi sacri

“C’è chi non ha rispetto per nulla, nemmeno per i luoghi sacri. Purtroppo oggi la nostra comunità si sveglia con l’amarezza di vedere la Cappella della Madonna della pace deturpata da scritte e imbrattamenti. Questo gesto non è solo un atto di vandalismo, ma una mancanza di rispetto verso la storia, la cultura e la spiritualità che questo luogo rappresenta. Chi ha compiuto questo atto ignora forse quanto significato ha questo spazio per ognuno di noi, quanto lavoro e dedizione richiede preservarlo. Se non sappiamo rispettare i luoghi simbolo della nostra Comunità, cosa ci resta? Chiediamo rispetto e consapevolezza, affinché questi episodi non si ripetano. Restituiamo alla nostra cappella la dignità e il decoro che merita”, il commento di Don Roberto.