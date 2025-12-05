Eboli, il sindaco Mario Conte annuncia l’azzeramento della Giunta: verso un ampliamento della maggioranza

Una svolta politica significativa è stata annunciata dal Sindaco di Eboli, Mario Conte. L’amministrazione comunale si prepara a una fase di rinnovamento che passa attraverso l’azzeramento dell’esecutivo cittadino. La decisione nasce da un’analisi attenta del percorso svolto finora e degli scenari emersi dopo le ultime elezioni.

Secondo quanto comunicato dal primo cittadino, infatti, “gli obiettivi programmatici, quasi tutti raggiunti dall’attuale Amministrazione, e il risultato elettorale delle recenti consultazioni regionali hanno indotto i gruppi consiliari a porre all’attenzione del dibattito pubblico l’opportunità di ampliare la maggioranza di governo cittadino”. L’intento è quello di favorire un confronto più ampio, necessario per affrontare le sfide future del territorio.

Le sfide strategiche: dal PUC al Masterplan

Al centro della manovra politica vi è la necessità di garantire la massima condivisione possibile su scelte amministrative cruciali che sono ormai “in dirittura d’arrivo” e che delineeranno lo sviluppo futuro di Eboli. Tra i provvedimenti fondamentali citati figurano il Piano Urbanistico Comunale (PUC), destinato a sostituire il vecchio piano regolatore, il Piano di Aree Demaniali (PAD), il Piano di Assestamento Forestale (PAF), il Masterplan e il Contratto di Fiume. Data la rilevanza di questi strumenti, l’amministrazione auspica il coinvolgimento “delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale e in particolare le forze del centrosinistra, a cui è stato chiesto in questi mesi di condividere con l’attuale maggioranza”.

Le priorità del prossimo Consiglio Comunale

Prima di procedere formalmente con il rimpasto, l’agenda amministrativa prevede una seduta di Consiglio Comunale concordata con i gruppi di maggioranza. All’ordine del giorno vi sono atti indispensabili per la gestione dell’ente. Tra questi spicca il bilancio consolidato, definito “indispensabile per rendere concrete le ulteriori nuove assunzioni”, e una variazione di bilancio. Quest’ultima è propedeutica a diverse azioni urgenti: implementare le attività di manutenzione, potenziare l’attività della Protezione Civile, gestire i rimborsi regionali per i mutui anticipati e, soprattutto, “acquisire importanti finanziamenti che riguardano la realizzazione di via Grataglie”.

L’azzeramento della Giunta per un nuovo confronto

Il percorso tracciato dal Sindaco prevede che, subito dopo lo svolgimento della seduta consiliare e l’approvazione degli atti urgenti, si proceda al reset totale dell’esecutivo. “I nuovi obiettivi programmatici impongono, all’indomani della seduta consiliare, di azzerare la Giunta Comunale”, ha dichiarato Conte. Questa mossa strategica ha lo scopo preciso di “agevolare sia il confronto programmatico interno alla maggioranza, sia quello con le altre forze politiche presenti in Consiglio Comunale”, aprendo di fatto una nuova stagione politica per la città di Eboli.