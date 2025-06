Eboli, il Liceo “Gallotta” protagonista al Salone della Dieta Mediterranea al Next: premiato uno studente al concorso Edamus

Christian Vignes, studente della classe II C del Liceo “Gallotta” di Eboli, insieme a Vincenzo Esposito (II F) ed Elisabetta Amato (II C), ha ricevuto un prestigioso riconoscimento al concorso “Dieta Mediterranea: l’orgoglio della tradizione italiana parte dai giovani”, promosso dalla Fondazione Edamus in occasione della Giornata del Made in Italy.

La cerimonia

La cerimonia di premiazione si è tenuta domenica 1° giugno presso il NEXT – Ex Tabacchificio di Paestum, durante la giornata conclusiva del DMED – Salone della Dieta Mediterranea. L’evento ha trasformato Paestum in un laboratorio a cielo aperto, dedicato alla cultura, al benessere e alla tradizione. Grazie alla guida attenta della dirigente scolastica Anna Gina Mupo, il Liceo “A. Gallotta” ha risposto con entusiasmo all’invito della Fondazione Edamus, coinvolgendo gli studenti in un percorso di riflessione sul valore culturale e scientifico della Dieta Mediterranea. Gli studenti sono stati seguiti dalla professoressa Ornella Trotta.

«Il concorso ha rappresentato non solo un’opportunità di crescita personale per i partecipanti, ma anche un’occasione per riaffermare il ruolo della scuola come spazio educativo per la cittadinanza consapevole e la sostenibilità alimentare», ha sottolineato la docente.

Nel corso di tre giornate, il DMED ha ospitato numerosi giovani, famiglie e professionisti del settore agroalimentare, con laboratori, workshop, incontri divulgativi e spettacoli musicali. Ancora una volta, l’evento ha posto l’accento sull’immenso patrimonio della Dieta Mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO come bene immateriale dell’umanità.