Eboli: al Liceo Scientifico “A. Gallotta” un prestigioso percorso di specializzazione extracurricolare. Ecco di cosa si tratta

“Authorised Training Centre Education” è questo il titolo del corso di specializzazione che arricchirà il percorso formativo degli studenti del Liceo Scientifico Statale ‘”A. Gallotta” di Eboli, una eccellenza del territorio campano. Una scuola di eccellenza per offerta formativa e per tutta una serie di iniziative che si svolgono presso la sede di via Caduti di Bruxelles di Eboli.

L’incontro

E questo pomeriggio alle ore 16.00 cerimonia di inaugurazione alla presenza delle istituzioni locali, degli studenti e dei docenti. I saluti istituzionali sono affidati al dirigente scolastico Anna Gina Mupo, al sindaco della città di Eboli Mario Conte al Conigliere Provinciale Martino D’Onofrio. Attesi gli interventi di Claudio Naddeo, Presidente Provinciale ANP Salerno, Giacomo Giuliani Account Manager Education Apple Italia, Mimì Minella Dirigente AT ufficio x Salerno, Ettore Acerra, Direttore Generale dell’ufficio Scolastico, Regionale per la Campania. Il titolo di AATCe, Apple Authorized Training Centre for Education al Liceo Gallotta.

«Grazie al nostro impegno e al carattere di innovazione che da anni contraddistingue la nostra didattica, il Liceo Scientifico “A.Gallotta” è stato insignito, da parte della casa di Cupertino, del titolo di AATCe, Apple Authorized Training Centre for Education».

Gli obiettivi

L’ampliamento dell’offerta didattica si è arricchita di un percorso di specializzazione extracurricolare che ha l’obiettivo di introdurre gli studenti al mondo della programmazione in Swift per la progettazione e realizzazione di App distribuite su iOS e fruibili su iPhone, iPad e Apple Watch. I docenti del “Gallotta” sono ACT ovvero formatori certificati da Apple per insegnare Swift.