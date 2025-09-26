Eboli: i volontari della Misericordia portano in processione la Croce Giubilare

Mercoledì sera alle ore 21.00 la Croce Giubilare a cura dei volontari della Misericordia è stata depositata nella Cappella di Sant'Anna dell'Ospedale Maria S. S. Addolorata di Eboli

Una cerimonia religiosa molto sentita e partecipata, una occasione per fare ancora comunità e ritrovarsi nella preghiera.

La cerimonia

Quella di ieri è stata una serata intensa e piena di emozione in occasione della deposizione della Croce Giubilare 2025. Dalla Cappella dell’ospedale alla chiesa Madre la commozione e la partecipazione sono state importanti.

Mercoledì sera alle ore 21.00 la Croce Giubilare a cura dei volontari della Misericordia è stata depositata nella Cappella di Sant’Anna dell’Ospedale Maria S. S. Addolorata di Eboli, luogo di culto che rientra nelle celebrazioni dell’anno Giubilare. Per ore si sono susseguite le visite dei fedeli e i momenti di preghiera e devozione in quella che è la cappella dell’ospedale in cui trovano accoglienza e sollievo gli ammalati e le loro famiglie. Poi la processione si è snodata fino alla chiesa di Santa Maria della Pietà, nella centralissima piazza della Repubblica. Un sinuoso serpentone di volontari e fedeli al seguito della Croce Giubilare si è diretto verso la Chiesa Madre dove ad accogliere i fedeli c’era don Michele Marra.

Momento di preghiera

Momento di preghiera e di fede e la comunità ebolitana si è ritrovata in una nuova occasione di fede. Hanno preso parte alla cerimonia religiosa il presidente della Misericordia Rosario Cioffoletti e i volontari, il Sindaco di Eboli Mario Conte e il vicesindaco Gianmaria Sgritta, il vice comandante dei caschi bianchi Damiano Iula, il consigliere comunale Cesare Moscariello, tanti fedeli e devoti.

