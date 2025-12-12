Eboli, forte esplosione in un garage di via Chopin: paura tra i residenti

Un boato fortissimo ha rotto il silenzio poco fa a Eboli, scatenando il panico tra i residenti. L’episodio si è verificato in via Chopin, una traversa della Statale 19. I cittadini, spaventati dalla violenta esplosione, hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di via Benedetto Grimaldi e i Carabinieri della Compagnia locale, agli ordini del capitano Greta Gentili.

La messa in sicurezza e le cause

Le forze dell’ordine e i soccorritori hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area. I “caschi rossi” hanno isolato un garage privato situato a bordo strada, individuato come probabile epicentro della deflagrazione, e stanno effettuando le verifiche necessarie per accertare le condizioni di stabilità della palazzina adiacente.

Al momento la strada è chiusa al transito veicolare per consentire le operazioni. Secondo le prime ricostruzioni, a causare lo scoppio sarebbe stato il malfunzionamento di una bombola di gas, ma le operazioni dei Vigili del Fuoco sono ancora in corso per escludere ulteriori rischi e confermare la dinamica.