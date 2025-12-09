Eboli: «encomio per gli agenti della Muncipale che hanno salvato una donna vittima di violenza»

La Fp CGIL Salerno, attraverso il suo segretario provinciale Alfonso Rianna, esprime il più profondo apprezzamento per il tempestivo e coraggioso intervento degli agenti della Polizia Municipale di Eboli, Rosaria Micillo e Massimo Cembalo, che sabato sera hanno tratto in salvo una donna vittima di violenza mentre si trovavano impegnati nel servizio di viabilità.

La ricostruzione della vicenda

La pattuglia, transitando in Piazza Sant’Antonio, ha notato un veicolo procedere a bassa velocità. All’improvviso la portiera si è aperta ed è apparso il corpo di una donna in evidente stato di agitazione, trattenuta con forza per i capelli dal compagno. L’agente Rosaria Micillo, comprendendo immediatamente la gravità della situazione, è intervenuta senza esitazione insieme al collega Massimo Cembalo, riuscendo a liberare la vittima e a sottrarla alla presa violenta dell’uomo.

In quei momenti concitati, l’aggressore ha continuato a inveire contro la donna con minacce e frasi pesanti, tentando anche di colpire gli agenti. La prontezza operativa della pattuglia ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Pochi minuti dopo, grazie al coordinamento con la Centrale Operativa e al supporto dell’Arma, è intervenuto il Maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Botta, che ha collaborato con gli agenti municipali nell’identificazione dell’uomo e nella messa in sicurezza di entrambi i soggetti, attivando le procedure previste dal Codice Rosso.

«L’intervento decisivo è stato compiuto da una agente donna, Rosaria Micillo: una donna che salva una donna. È un gesto che vale più di mille parole e che racconta cosa significa servire la comunità con coraggio, umanità e professionalità. Insieme al collega Massimo Cembalo, ha impedito che una violenza potesse trasformarsi in tragedia. Per questo, come Funzione Pubblica CGIL Salerno, chiediamo formalmente al Comune di Eboli e al comandante della Municipale, Daniele De Sanctis il conferimento di un encomio ai due agenti. È nostro dovere riconoscere l’eccellenza di chi, ogni giorno, tutela la sicurezza delle cittadine e dei cittadini».

Rianna aggiunge inoltre: «Questa vicenda ricorda a tutti noi quanto sia urgente rafforzare la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Le operatrici e gli operatori della sicurezza locale svolgono un ruolo fondamentale e meritano strumenti adeguati, formazione continua e il massimo sostegno istituzionale».