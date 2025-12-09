Eboli, donna aggredita in auto. Interviene la Polizia Municipale e scatta il codice rosso

L'uomo è stato denunciato e per la vittima attivato il codice rosso. Indagini in corso sulla vicenda

A cura di Ernesto Rocco
Polizia Municipale

Un episodio di violenza è stato sventato grazie alla prontezza della Polizia Municipale di Eboli, coordinata dal Comandante Daniele De Sanctis. I fatti si sono svolti mentre gli agenti erano impegnati nella gestione della viabilità in occasione di uno spettacolo. L’attenzione dei caschi bianchi è stata catturata da un’auto che procedeva lentamente: all’interno del veicolo, una donna veniva trattenuta con la forza da un uomo del posto.

La situazione è apparsa subito critica. Udite le urla e la richiesta d’aiuto della malcapitata, gli agenti sono immediatamente intervenuti, riuscendo a bloccare il responsabile e a mettere in sicurezza la donna.

La denuncia

Sul luogo dell’aggressione sono sopraggiunti anche i Carabinieri della locale Compagnia, che hanno preso in custodia l’uomo conducendolo in caserma.

Nei suoi confronti è scattata la denuncia d’ufficio, mentre per la donna sono state attivate le procedure previste dal codice rosso a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Dagli accertamenti è emerso un quadro inquietante: a carico dell’uomo, infatti, risultava già in corso un altro procedimento di codice rosso nei confronti dell’ex moglie. La vittima, attuale compagna dell’aggressore con il quale convive in un comune del Cilento, ha fornito agli inquirenti dettagli sulla propria situazione, dichiarando che sarebbe stata “più volte aggredita in casa”.

Tutte circostanze, queste, che dovranno essere chiarite dalle indagini.

