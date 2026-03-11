Eboli, convocato il Consiglio comunale: c’è la data

Il Consiglio Comunale di Eboli è stato ufficialmente convocato per il 31 marzo 2026 presso la Residenza Municipale di Corso Matteo Ripa, nell’Aula Consiliare “Isaia Bonavoglia”. La seduta pubblica è stata disposta dal presidente del Consiglio comunale Cosimo Brenga, come indicato nel protocollo n. 10557 del 10 marzo 2026. La convocazione è stata inviata ai consiglieri comunali, al prefetto di Salerno, al sindaco, agli assessori, al segretario generale, ai responsabili di area, al collegio dei revisori dei conti e al comando dei carabinieri della stazione di Eboli.

Orari, calendario della seduta e ordine del giorno

Ore 17:00: spazio dedicato alle interrogazioni Ore 18:00: inizio della seduta per la discussione dei punti all’ordine del giorno. In caso di seduta deserta, è prevista una seconda convocazione il 1° aprile 2026 alle ore 18:00. Durante il Consiglio Comunale saranno discussi diversi temi legati alla programmazione economica e urbanistica del Comune. In particolare: Indennità di cessione area P.I.P. in località Pezza grande per l’anno 2026Indennità di cessione aree P.E.E.P. per l’anno 2026Approvazione delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF per il 2026Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026–2028 Approvazione del bilancio di previsione 2026–2028Modalità di consultazione degli atti.

Come previsto dal regolamento comunale di contabilità, i consiglieri comunali e la Giunta possono presentare emendamenti agli schemi di bilancio almeno dieci giorni prima della seduta. La proposta di bilancio, insieme agli allegati previsti dalla legge e dallo statuto, è stata depositata secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale. Gli altri atti relativi ai punti all’ordine del giorno saranno resi disponibili almeno 48 ore prima della seduta presso l’Ufficio di Segreteria del Comune e inviati anche tramite email o PEC.

La documentazione potrà essere consultata anche il giorno stesso della seduta negli orari d’ufficio presso la sede municipale. La convocazione porta la firma del presidente del Consiglio comunale Cosimo Brenga.