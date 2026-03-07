Cronaca

Eboli: controlli sulla Sp30, scattano le sanzioni

Trovato anche un minore alla guida di una Apecar senza patente valida

Antonio Elia

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio e di sicurezza stradale disposta dal Comando di Polizia Municipale di Eboli, in sinergia con l’assessore Antonio Corsetto.

Nella giornata odierna gli agenti hanno intensificato i pattugliamenti lungo la Strada Provinciale 30, concentrando l’attenzione in particolare sulla prevenzione delle condotte di guida pericolose.

L’esito dei controlli

Durante un controllo “in dinamica”, una pattuglia ha intercettato un triciclo Piaggio Ape condotto da un giovane. Dopo aver intimato l’alt, gli operatori hanno accompagnato il veicolo fino alla rotatoria di Santa Cecilia, dove sono stati effettuati gli accertamenti in condizioni di maggiore sicurezza.

Dalle verifiche è emerso che il conducente fosse minorenne. Il ragazzo ha esibito un permesso provvisorio di guida rilasciato dal Regno Unito, documento che non possiede validità legale per la conduzione di veicoli sul territorio italiano né negli altri Stati esteri.

Sul posto è stato quindi fatto intervenire il genitore, nei cui confronti sono scattate pesanti sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada. In particolare sono state contestate:

  • Art. 116: guida senza aver conseguito la patente (con contestazione di incauto affidamento al genitore);
  • Art. 115: requisiti per la guida dei veicoli e partecipazione alla circolazione;
  • Art. 80: omessa revisione del veicolo.
  • Patenti scadute e sicurezza stradale

Nel corso della stessa operazione di controllo, gli agenti della Polizia Municipale hanno inoltre provveduto al ritiro di una patente di guida nei confronti di un cittadino italiano, sorpreso alla guida nonostante il documento fosse scaduto di validità.

Il commento

“Questi controlli mirano a garantire la sicurezza di tutti i cittadini su arterie ad alto traffico come la SP 30 – spiegano dal Comando –. La vigilanza sui titoli di guida, soprattutto quando si tratta di documenti esteri, e sullo stato dei veicoli rappresenta una priorità per prevenire incidenti e situazioni di irregolarità”. L’assessore Corsetto ha ribadito:”L’attività di monitoraggio proseguirà anche nei prossimi giorni, con pattugliamenti mirati lungo le principali direttrici di collegamento del territorio ebolitano”.

