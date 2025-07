Eboli, completati i primi lavori sulla linea ferroviaria: più binari, sicurezza e accessibilità

Sono stati completati i primi lavori di potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria che attraversa la città di Eboli. Da ieri, 1° luglio, infatti, ha riaperto la linea ferroviaria Battipaglia-Eboli-Potenza. Grazie ai lavori realizzati è stata ammodernata e velocizzata la tratta e migliorate alcune stazioni lungo il percorso.

Gli interventi

Nella stazione di Eboli sono stati realizzati due nuovi binari, che consentiranno la doppia circolazione dei treni senza inutili attese, nuovi impianti di illuminazione, dispositivi di sicurezza e dei sottopassi pedonali con ascensori per le persone con problemi di deambulazione. Prevista nei prossimi giorni anche la sistemazione delle strade interessate dagli accessi al cantiere lungo via dell’Atletica e via Don Luigi Sturzo. Questa riapertura consente l’accesso ai treni mentre proseguono, in tutta sicurezza, altre lavorazioni. È infatti prevista la realizzazione di due pensiline a protezione delle banchine e la ristrutturazione del fabbricato passeggeri. Confermati per il prossimo mese di settembre anche i lavori di abbattimento e ricostruzione del sottopasso di via San Giovanni.

Il Sindaco Mario Conte esprime la propria soddisfazione: “Grazie alla sinergia con RFI restituiamo alla città di Eboli, ai viaggiatori, ai pendolari, alle imprese, un servizio di mobilità essenziale. Questa parziale riapertura è un’ottima notizia, siamo certi che al termine dei lavori avremo una infrastruttura moderna e funzionale, profondamente migliorata, capace di rimettere al centro della piana del Sele il nostro territorio. Siamo ansiosi di completamente il risultato finale, restando vigili sull’operato di RFI per ridurre al minimo i disagi che un cantiere così complesso porta con sé “.