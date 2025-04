Eboli, completati i lavori di manutenzione del verde verticale

I lavori di manutenzione del verde verticale ad Eboli, col taglio delle alberature, attività affidata alla ditta Manna, sono stati eseguiti in adesione alle politiche attuative di attenzione e tutela ambientale dell’Amministrazione comunale.

Le parole del sindaco Conte

«I lavori di taglio sono stati realizzati per tutto il mese di marzo in via Perito e in altre aree della città – ricorda il sindaco di Eboli, Mario Conte -. Abbiamo affidato questo importante intervento alla struttura organizzativa dell’azienda Manna, forte di un’esperienza vivaistica dal 1938, oggi impegnata fortemente nel settore della manutenzione del verde. Le attività di potatura continueranno nei prossimi mesi, quando normativamente sarà previsto, in linea con le leggi e i regolamenti».

L’idea di intervento, richiesta dall’Amministrazione comunale e realizzata dalla ditta Manna, è eseguire ogni attività nella totale salvaguardia dell’ambiente, tutelando la biodiversità e con il minor impatto ambientale.

Un’ulteriore ed importante modalità di intervento arriva nelle parole dell’assessore alla manutenzione, Antonio Corsetto: «Nell’ottica e con l’impegno di favorire l’economia circolare, tutto ciò che viene tagliato in queste operazioni dagli addetti specializzati viene cippato con attrezzature specifiche e poi avviato presso alcune aziende zootecniche della Valle del Sele per lo stallaggio, cioè il ricovero delle bufale, anche nel rispetto del principio di prossimità e del riutilizzo di materie prime».

In sostanza, l’attività che la ditta incaricata ha realizzato a Eboli è in linea con i nuovi modelli di sostenibilità, sottolineando i comportamenti aziendali positivi in ambito ambientale e sociale, fornendo una visione completa del modello operativo e di governance».