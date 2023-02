Eboli: C’è attesa per la sfilata di Carnevale di Santa Cecilia prevista per domani. A “Eboli centro” i carri sfilano sabato 25

Dopo le polemiche per il rinvio della sfilata dei carri allegorici prevista che ieri, domenica, e che doveva tenersi in centro cittadino, nuove polemiche si alimentano per la nuova data che è quella di sabato 25. “In periodo di quaresima non si festeggia”, dice qualcuno.

Le polemiche sul Carnevale

Tiene banco in una città uno scontro senza senso sul carnevale: sulle modalità di comunicare il rinvio alla città e sulle modalità di organizzare, evidentemente, la sfilata dei carri. Da una parte i forti sostenitori del carnevale e della tradizione, dall’altra quelli che lamentano, adesso, che sabato 25 sia già periodo di quaresima.

Insomma, non c’è pace in Città e le polemiche, in un modo o nell’altro trovano sempre terreno fertile per essere alimentate. Soprattutto sui social dove, a torto o a ragione, ognuno scrive che vuole.

Ma andiamo con ordine.

Il ricco programma del Carnevale del Sele anche quest’anno prevedeva due importanti appuntamenti. Il primo fissato per ieri, domenica 19 febbraio, in centro cittadino e un secondo appuntamento fissato per martedì, domani, giorno in carnevale, in località Santa Cecilia.

In entrambe le occasioni associazioni, comitati di quartiere e scuole di danza si sarebbero unite per fare festa, insieme ai componenti della Farsa di Don Annibale, dell’associazione Seleventum e con gli sbandieratori ebolitani e la banda musicale Città di Eboli. Grandi e piccini in una festa di colori e musica si sarebbero divertiti ad assistere e a partecipare ad una iniziativa che sempre è accolta con gioia.

Il rinvio

Ieri però, a causa della pioggia, la sfilata dei carri in centro cittadino è stata sospesa. E copiose sono scese le polemiche. (Soprattutto sui social).

Testuale la comunicazione sulla pagina Facebook del Comune di Eboli “A causa delle avverse condizioni climatiche, sentito il parere della Protezione Civile, si comunica che gli eventi odierni del Carnevale sono rinviati a data da destinarsi. La sfilata delle maschere allegoriche per il centro cittadino verrà recuperata: informazioni a riguardo verranno fornite a breve. Confermato per martedì 21, invece, l’appuntamento in località di Santa Cecilia”.

E giù polemiche su più fronti alcune anche di cattivo gusto e qualcuno, addirittura, ha chiesto le dimissioni del capo nucleo della Protezione Civile che non avrebbe saputo leggere il bollettino meteo.

Poco fa, però, attraverso una nuova comunicazione social il Comune di Eboli informa: “Il nuovo programma dettagliato del Carnevale del Sele, edizione 2023: sabato 25, l’evento rinviato ieri.

Confermata domani, martedì 21, in località Santa Cecilia, la sfilata delle maschere allegoriche, creazioni dell’associazione Seleventum.

Tra le novità di quest’anno, un carro ideato appositamente per Don Annibale – Farsa Carnevalesca di Eboli, storica tradizione ebolitana, la cui rappresentazione sarà al centro delle manifestazioni.

Presenti anche gli Sbandieratori Ebolitani, oltre ad associazioni, comitati di quartiere e scuole di danza che forniranno la propria collaborazione”.

Dunque, salvo il carnevale del Sele 2023 per buona pace di grandi e piccini. Un po’ meno per chi sostiene che in tempo di quaresima non si festeggia certo il carnevale.