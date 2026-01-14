Eboli, camion si blocca davanti all’ospedale: traffico in tilt e ambulanze ferme

Mattinata di forti disagi e momenti di panico a Eboli, dove un camion è rimasto bloccato di traverso in via Vignola, impedendo l’accesso all’ospedale cittadino. L’episodio ha causato lunghe code di auto, proteste e tensione tra automobilisti e residenti.

La ricostruzione

Il mezzo pesante ha provocato un blocco totale della circolazione nei pressi del pronto soccorso, con ambulanze impossibilitate a raggiungere la struttura sanitaria. Una situazione particolarmente critica che ha generato preoccupazione tra cittadini e operatori sanitari.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, impegnati nelle operazioni di rimozione del camion e nel ripristino della viabilità. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i disagi alla circolazione sono stati rilevanti. Il traffico paralizzato ha causato ritardi nelle visite e negli accessi al pronto soccorso, creando un clima di nervosismo e frustrazione tra chi doveva recarsi in ospedale.

Le autorità locali hanno invitato i cittadini alla massima prudenza e a evitare la zona fino alla completa risoluzione dell’emergenza.