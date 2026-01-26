Eboli, bufera su congresso Pd: ricorso contro esclusione di Di Dio

l consigliere comunale di Eboli, Damiano Capaccio, presenta ricorso contro l’esclusione della candidatura di Salvatore Di Dio.

Il congresso del circolo cittadino del Partito Democratico di Eboli, al momento, ha scelto Simona Naimoli, segretaria uscente, che risulta l’unica candidata ufficiale.

La candidatura di Salvatore Di Dio

Nei giorni scorsi era stata presentata anche la candidatura dell’ingegnere Salvatore Di Dio, sostenuta da 16 iscritti dell’area Schlein, tra cui il sindaco e i capigruppo consiliari di Città del Sele ed Eboli Responsabile. La candidatura è stata però esclusa perché depositata oltre il termine previsto, seppur prorogato.

Il ricorso

Contro tale decisione, Damiano Capaccio, consigliere Eboli Responsabile e componente assemblea Regionale PD Campania ha presentato ricorso alle Commissione di Garanzia provinciale, regionale e nazionale del PD, contestando le modalità di convocazione del congresso, i tempi ristretti per la presentazione delle candidature e la mancata messa a disposizione degli elenchi degli iscritti.

Nel ricorso si chiede: “l’annullamento o la sospensione degli atti congressuali, la riconsiderazione della candidatura esclusa e la riapertura dei termini, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità e partecipazione democratica”.