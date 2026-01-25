Congresso cittadino del Partito Democratico di Eboli: eletta Simona Naimoli

Si è svolto oggi il Congresso cittadino del Partito Democratico di Eboli, un appuntamento importante di confronto e partecipazione che ha visto riuniti iscritti e dirigenti del circolo locale.

L’esito del congresso

Al termine dei lavori congressuali, Giovanni Coscia, candidato alla Segreteria provinciale, ha ottenuto il voto per acclamazione unanime da parte di tutti gli iscritti presenti. Contestualmente, Simona Naimoli è stata riconfermata Segretaria del Circolo cittadino di Eboli, a conferma del lavoro svolto negli ultimi anni e della fiducia riposta nella sua guida politica.

Il Congresso ha rappresentato un momento di rafforzamento dell’azione portata avanti dal Coordinamento uscente, tracciando al contempo le basi di un nuovo percorso politico. Una linea chiara che definisce il Partito Democratico come forza di opposizione nell’attuale fase politica, ma anche come forza di governo in prospettiva, capace di costruire proposte credibili per il futuro della città e del territorio.

Un passaggio politico significativo che rilancia l’impegno del PD di Eboli all’interno della comunità, nel segno della partecipazione, della coesione e della responsabilità.