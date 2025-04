Eboli: “Amaro Don Carlo” fa incetta di premi, Medaglia d’Oro a Francoforte e Medaglia d’Argento a Lione

Assurge ancora agli onori delle cronache di settore la storica enoteca ebolitana Gargiulo, una bottega del gusto che ha contribuito a scrivere la storia della Città di Eboli e che da oltre sessant’anni è sulla scena con una grande storia di famiglia. Si arricchisce il medagliere di Amaro Don Carlo di altri due importanti riconoscimenti, Medaglia d’Oro al Frankfurt International Trophy e Medaglia d’Argento al Concours International de Lyon per la qualità e la cura con cui questo prodotto artigianale di Eboli viene realizzato da Carlo Gargiulo e Angela Caliendo.

Il riconoscimento

Amaro Don Carlo è stato riconosciuto come uno dei migliori della sua categoria dai degustatori provenienti da tutto il mondo che ogni anno si riuniscono nella città tedesca situata nella regione vinicola dell’Assia e nella capitale della gastronomia francese per valutare in modo rigoroso e premiare i migliori vini, birre, liquori e distillati ma anche formaggi, latticini e salumi di qualità provenienti da diversi Paesi. Per l’edizione 2025 il Frankfurt International Trophy ha esaminato quasi 3500 campioni da 44 Paesi (2350 campioni di vino, 550 di birra e 650 di liquore) e il Concours International de Lyon ha valutato 10.385 campioni rappresentati da 54 Paesi.

Le caratteristiche

Rigide le regole di organizzazione seguite come condizioni ottimali di conservazione, classificazione dei campioni secondo numerosi criteri, degustazione alla cieca e controllo dei degustatori selezionati. Di colore nero, dal profumo intenso di noci e spezie e dal gusto aromatico Amaro Don Carlo, preparato con mallo di noce (60%) e di un mix di erbe e spezie selezionate, di recente è stato rilanciato con una nuova etichetta e un abbassamento del livello di zucchero per valorizzare le sue potenzialità di profumo e gusto. Un prodotto artigianale locale capace, grazie quindi al suo valore, di dare lustro e visibilità al nostro territorio facendo sì che questo venga conosciuto e apprezzato anche al di fuori dei confini regionali e nazionali.