Eboli: il liquore alle erbe “Amaro Don Carlo” vince una medaglia al Concours International de Lyon 2024

Una medaglia è stata assegnata al liquore alle erbe “Amaro Don Carlo” nell’ambito della prestigiosa competizione Concours International de Lyon 2024.

Il premio

A ritirare l’ambito riconoscimento Carlo Gargiulo della omonima enoteca ebolitana per il suo Don Carlo che nasce ad Eboli, da una ricetta di erbe, spezie e mallo di noce e tantissima esperienza tramandata di padre in figlio alle future generazioni.

Quella del Concours International de Lyon è una competizione tra le più rinomate al mondo. In questa edizione, che si è svolta solo qualche giorno fa, 160 categorie di liquori e distillati sono stati degustati per un evento che ha richiamato l’attenzione di professionisti del settore che garantiscono la conformità del campione e per gli appassionati esperti che rappresentano il gusto del consumatore.

Il Concours International de Lyon

Il Concours International de Lyon propone 160 categorie di liquori e distillati. Vengono infatti degustati Whisky, Bourbon, Acquaviti, Soju, Shochu, Baijiu, Gin, Vodka, Rum, Cachaça, punch, cocktail, alcolici a base di anice, creme, liquori e Sherry.

E nell’ultima edizione del Concours International de Lyon, qualche giorno fa, i numeri hanno toccato cifre importanti: 8678 campioni messi a concorso e provenienti da 49 paesi sono stati degustati tra cui 5920 campioni di vino, 1858 campioni di birra e 900 campioni di liquore. Erano presenti 1.113 degustatori internazionali.

La storia di Amaro Don Carlo

È profondamente legato al 24 giugno, festa di San Giovanni. In questo periodo il mallo di noce è tenero e pronto per una macerazione di 40 giorni insieme ad alcool purissimo, spezie, erbe ed altri ingredienti. Passato questo periodo di riposo, il Don Carlo raggiunge i 30 gradi alcolici ed il suo gusto tipico, raffinato e ruffiano allo stesso tempo, che accarezza i palati più esigenti ed intriga anche quelli astemi.