San Giovanni a Piro chiede l’installazione di uno sportello bancomat

Il Comune di San Giovanni a Piro, guidato dal sindaco Ferdinando Palazzo, ha espresso voti alla Banca BCC Magna Grecia al fine di procedere all'installazione di uno sportello bancomat presso il Capoluogo.

La richiesta

Con la chiusura della filiale della Banca 2021, ubicata in via Nazionale, n. 165 al Capoluogo, si sono verificati non pochi disservizi per i cittadini, tra i quali la mancanza dello sportello bancomat, considerato che non sono presenti altre filiali bancarie sul territorio comunale.

Il Capoluogo, negli ultimi anni, a seguito della valorizzazione della sentieristica e del Belvedere di Ciolandrea, del recupero del Cenobio Basiliano e dell'incremento del turismo vocazionale presso il Santuario di Pietrasanta, è meta di un numero sempre crescente di visitatori; per questo l'Ente si è attivato si è attivato nei confronti della Banca BCC Magna Grecia affinché provveda ad installare uno sportello bancomat ubicato nel Capoluogo.

Il Comune si è dichiarato fin d'ora disponibile a concedere alla Banca BCC Magna Grecia l'allocazione di uno sportello bancomat in un locale di sua titolarità, senza aggravio di costi a carico della banca stessa.

I vantaggi

Lo sportello costituisce infatti un servizio essenziale per i cittadini, per i commercianti e per i turisti che, soprattutto nel periodo primavera-estate, affollano il Capoluogo. Il Bancomat consentirà alla clientela di poter operare, in massima sicurezza, svolgendo quelle operazioni che, di solito, vengono eseguite allo sportello come, ad esempio, versamenti di contante e assegni, disposizioni di bonifico, ricariche carte prepagate, pagamento utenze, ricariche telefoniche, ecc.