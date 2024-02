Ragazzi di San Giovanni a Piro a lezione dai volontari della Croce Rossa Italiana

Si è tenuto ieri a San Giovanni a Piro presso l’ASD Dojo Karate Pyros del maestro Vincenzo Guzzo il kick-off del progetto “Giovani in CRI 8-13”, un’iniziativa nazionale della Croce Rossa Italiana – Comitato di Sapri.

Un primo incontro ricco di spunti

Il primo incontro ha visto la partecipazione di 22 ragazzi che, dopo una panoramica sulla nascita della Croce Rossa e sui suoi valori fondanti, hanno potuto visionare un filmato sull’organizzazione. Il momento di riflessione ha generato un acceso dibattito, con i ragazzi che hanno manifestato grande interesse e curiosità.

Presente il sindaco Ferdinando Palazzo

All’evento era presente anche il sindaco di San Giovanni a Piro, Ferdinando Palazzo, che si è complimentato con i partecipanti e ha rinnovato la sua stima nei confronti del Comitato CRI di Sapri.

Un progetto articolato

Il progetto “Giovani in CRI 8-13” prevede altri quattro incontri durante l’anno, intervallati da diverse attività proposte dall’area giovani del Comitato. L’obiettivo è avvicinare i ragazzi ai principi della Croce Rossa Italiana e formarli sui valori di solidarietà, altruismo e impegno sociale.

Un’occasione importante per i ragazzi

Il progetto rappresenta un’occasione importante per i ragazzi di San Giovanni a Piro per crescere come cittadini consapevoli e attivi nella propria comunità. La Croce Rossa Italiana offre loro la possibilità di mettersi in gioco, sviluppare nuove competenze e fare la differenza nel mondo.