Agropoli: furto in un noto supermercato di Via Taverne

Torna l’allarme furti nel Cilento. L’ultimo colpo la notte scorsa ad Agropoli ai danni di un noto supermercato di Via Taverne.

I fatti

I ladri avrebbero forzato l’ingresso dell’esercizio commerciale per compiere il loro raid, introducendosi da una finestra. Al momento, è ancora difficile quantificare l’entità del bottino sottratto, ma sembra che i malviventi siano riusciti a portare via soltanto una somma di denaro modesta. Avrebbero, inoltre, tentato di aprire la cassaforte senza però riuscirci.

Le indagini

Giunti sul posto i Carabinieri della Compagnia di Agropoli guidati dal capitano Giuseppe Colella. Le indagini sono già in corso da parte delle forze dell’ordine, che stanno cercando di raccogliere quante più informazioni possibili per risalire agli autori di questo ennesimo reato che ha colpito la comunità cilentana. Fondamentale per incastrare i malvivente, potrebbe essere l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.