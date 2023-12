Eboli: Allo Stadio Dirceu manutenzione straordinaria. Boiler sostituiti e interventi di manutenzione

Boiler sostituiti e l’acqua calda torna ad essere utilizzabile. E’ di queste ore la comunicazione a firma dell’assessore alla manutenzione Antonio Corsetto che annuncia la sostituzione due boiler (produttori di acqua calda sanitaria) da 1000 litri presenti al Dirceu.

«Non si tratta dell’unico intervento effettuato in questi giorni al Dirceu per rendere l’impianto fruibile agli sportivi – ha spiegato l’Assessore alla Manutenzione Antonio Corsetto – grazie all’ottimo lavoro del settore manutenzione abbiamo anche sistemato gli spogliatoi, le luci del piazzale interno, l’impianto elettrico, le prese di tutti gli spogliatoi, tinteggiato e riaperto il sottopasso, sistemato le luci delle tribune e infine cambiato la pompa per evitare il ristagno dell’acqua sulla pista di atletica. Ora con la sostituzione dei due boiler l’impianto sportivo tornerà fruibile a tutte le società».

Corsetto aggiunge: «Negli anni precedenti la manutenzione periodica non era stata effettuata. Dopo l’ultimo intervento di manutenzione, infatti, la ditta aggiudicataria del servizio ha constatato che negli anni precedenti la manutenzione periodica non era stata effettuata causando un accumulo tale di calcare sulle serpentine (resistenze interne ai boiler) da determinarne la rottura. Pertanto, constatata sia l’impossibilità di una ulteriore riparazione di uno dei due e gli scarsi risultati ottenuti con la riparazione del secondo che non riusciva più a raggiungere le temperature necessarie per alimentare le docce negli spogliatoi, si è deciso di sostituirli con bollitori di nuova generazione che garantiranno anche un risparmio energetico. La sostituzione è stata affidata alla medesima ditta con il ribasso ottenuto in fase di gara, per una spesa complessiva di poco più di 8mila euro».