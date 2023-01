Ancora Maltempo. Eboli: Stadio Dirceu allagato

Le violente precipitazioni che nelle ultime ore hanno messo in ginocchio la Piana del Sele, hanno creato enormi disagi anche alla Città di Eboli.

Il giorno dopo la conta dei danni è ingente e c’è un gran lavoro ti ripristino da fare, sia nelle zone periferiche che in centro cittadino.

La situazione dello stadio Dirceu

Il manto erboso dello stato comunale Josè Guimaraes Dirceu e la pista di atletica sono scomparsi sotto il livello dell’acqua e, tempi di drenaggio permettendo, la situazione dovrebbe rientrare nei prossimi giorni.

Impraticabili sia la pista che il campo: stop forzato a tutte le attività.

Le segnalazioni

“Quando accadono queste cose dispiace sempre. Per le strutture che con le infiltrazioni si deteriorano e diventano impraticabili e per il dispendio di denaro pubblico utilizzato, evidentemente, in malo modo”. Non ci sta Enzo e si dice dispiaciuto per l’accaduto.

“Le piogge abbondanti non fanno sconti a nessuno, certo – dice l’imprenditore ebolitano – e in altre zone della nostra Provincia i danni sono ingenti e al momento ancora non quantizzabili. Però magari si potrebbe potenziare la manutenzione e garantire a queste strutture un mantenimento diverso. Confido nella dirigenza del settore comunale, molto attenta e professionale e so che molto sta facendo già da qualche settimana”.

Situazione delicata in tutta la Provincia di Salerno e anche nella Piana del Sele.