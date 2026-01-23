Eboli: abusi sessuali su tre bimbi: condannato a sette anni

È diventata definitiva la condanna a sette anni di reclusione per un 56enne ebolitano, riconosciuto colpevole di abusi sessuali su tre bambini di 5 anni.

Nei giorni scorsi per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Vallo della Lucania, dove è stato trasferito dai carabinieri di Eboli agli ordini del capitano Greta Gentili.

La sentenza

La sentenza è stata emessa dal tribunale di Salerno e confermata senza modifiche in Corte d’Appello e successivamente in Cassazione. La famiglia di uno dei tre minori si è costituita parte civile con gli avvocati Daniela Natale e Costantino Cardiello, mentre le altre due famiglie non hanno ritenuto necessario costituirsi.I danni saranno quantificati in sede civile dal tribunale di Salerno.

I fatti

I fatti risalgono al 2018, quando partirono le indagini dei carabinieri. Secondo quanto accertato,pare che l’uomo attirasse i bambini nella propria abitazione con pretesti come videogiochi o piccole somme di denaro, per poi probabilmente abusare di loro. A far emergere la vicenda fu la segnalazione di una madre, insospettita dal comportamento del figlio.

Le indagini hanno raccolto prove ritenute decisive. In sede processuale all’imputato è stata riconosciuta una parziale incapacità di intendere e di volere, giudicata però non sufficiente a escludere la responsabilità penale.

Con la sentenza definitiva è scattato l’ordine di arresto. Il 56 enne ora è detenuto a Vallo della Lucania, in un reparto protetto.