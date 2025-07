E’ ufficiale: Giuseppe Raffaele è il nuovo allenatore della Salernitana

È arrivata l’ufficialità: la Salernitana ha affidato la panchina a mister Giuseppe Raffaele. L’allenatore, primo “acquisto” del DS Faggiano, era arrivato a Salerno già nella giornata di ieri, martedì 1° luglio, dopo la rescissione con l’Audace Cerignola e si legherà ai colori granata fino al 2027. Nel girone C di terza serie, Raffaele ha guidato Catania, Viterbese e Audace Cerignola. Lo scorso anno, con i pugliesi ha conquistato un ottimo secondo posto.

La conferenza stampa

Mister Raffaele incontrerà la stampa domani, 3 luglio, alle ore 11.00 per la consueta presentazione ufficiale. Un appuntamento importante per capire cosa ci si dovrà aspettare a livello tecnico-tattico, ma soprattutto dal mercato in entrata. La Salernitana, infatti, resta un cantiere aperto, all’interno del quale i prossimi acquisti saranno colonne portanti delle future ambizioni.

La nuova Salernitana

Con l’ingaggio di Raffaele la Salernitana pone il secondo “mattoncino” per l’allestimento della squadra che affronterà la terza serie nella prossima stagione con ambizioni necessariamente alte. Si tratta in realtà del terzo tassello, visto che questa mattina il club ha annunciato l’accordo con Puma, che sarà il nuovo sponsor tecnico. L’ad Milan ha espresso la propria soddisfazione per la partnership con il noto brand tedesco: “Siamo orgogliosi di legare il nostro nome a quello di un brand internazionale così prestigioso come PUMA, che da questa stagione firmerà l’abbigliamento sportivo di prima squadra, settore giovanile e quello femminile”