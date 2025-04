Due incidenti stradali nel Vallo di Diano: un tir di traverso sull’A2 a Sala Consilina e scontro tra auto ed ambulanza ad Atena

Nella giornata di ieri, si sono registrati numerosi incidenti stradali che hanno coinvolto diverse zone della provincia di Salerno, tra cui anche il Vallo di Diano.

Il primo incidente a Sala Consilina

Il primo incidente si è verificato lungo l’A2 del Mediterraneo, in direzione nord, a pochi chilometri dallo svincolo di Sala Consilina. Un camion è finito contro le barriere che separano la carreggiata, causando rallentamenti del traffico. Fortunatamente, il conducente non ha riportato ferite, ma sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina e i tecnici dell’Anas per gestire la situazione e ripristinare la viabilità.

Un altro incidente ad Atena Lucana

Paura anche in serata quando nel territorio di Atena Lucana, sulla SS19 ter, si è verificato uno scontro tra un’automobile ed un’ambulanza. Il mezzo di soccorso stava trasportando, a sirene, spiegate, una paziente all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, quando per cause in corso di accertamento si è scontrata con l’automobile che stava svoltando. Fortunatamente solo tanta paura e nessuna ripercussione sia per la paziente che per le persone a bordo dei due mezzi coinvolti nel sinistro. Immediato l’arrivo di un’altra ambulanza per il trasporto del paziente in ospedale.