Capaccio Paestum, frontale sulla SS18: sei coinvolti e due feriti, traffico in tilt

Un violento incidente stradale ha paralizzato la SS18 nel comune di Capaccio Paestum, causando sei feriti e notevoli disagi alla circolazione. Lo scontro frontale, avvenuto intorno alle 18:00 nei pressi dello svincolo per la località Cafasso, ha coinvolto una Nissan Qashqai, guidata da un militare di 20 anni in servizio presso la caserma di Persano, e un autocarro con a bordo cinque operai di una ditta edile di Eboli.

Sei coinvolti e due feriti, caos sulla SS18

L’impatto è stato violento, sei i coinvolti tra cui due feriti. Le ambulanze della Croce Rossa di Piazza Santini e Agropoli sono intervenute tempestivamente per trasportare i feriti negli ospedali di Eboli, Battipaglia e Vallo della Lucania. La Polizia Stradale di Vallo della Lucania ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Rallentamenti e disagi alla circolazione

L’incidente ha causato notevoli rallentamenti del traffico per circa un’ora, mentre le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli incidentati erano in corso. La SS18 è una delle arterie principali della zona, e l’incidente ha avuto un impatto significativo sulla circolazione.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine sono al lavoro per determinare le cause dell’incidente. Al momento, non sono state rilasciate ulteriori informazioni sulla dinamica dello scontro.