“Domeniche al Museo”: ecco le attività nei Parchi di Paestum e Velia e alla Certosa di San Lorenzo a Padula

Domenica 7 dicembre 2025, grazie all’iniziativa nazionale Domenica al Museo promossa dal Ministero della Cultura, i Parchi archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di San Lorenzo a Padula apriranno gratuitamente le loro porte, grazie all’iniziativa “Domeniche al Museo”. Una giornata speciale dedicata ad archeologia, paesaggio e tradizione, con attività pensate per adulti e bambini.

Orari di apertura e novità a Paestum e Velia

I siti archeologici saranno visitabili dalle 8:30 alle 19:30 (ultimo ingresso alle 18:30). Per l’occasione, sarà possibile esplorare il nuovo percorso “Il tempio al confine – Hera e il paesaggio del Sele”, inaugurato, oggi, 4 dicembre. L’itinerario valorizza l’area archeologica della foce del Sele e il Giardino di Hera, offrendo un’esperienza immersiva tra storia e natura.

Attività speciali a Paestum

Visite ai depositi del Museo di Paestum : alle ore 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00, con prenotazione obbligatoria (+39 0828 811023 – pa-paeve.promozione@cultura.gov.it).

: alle ore 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00, con prenotazione obbligatoria (+39 0828 811023 – pa-paeve.promozione@cultura.gov.it). Accesso a reperti solitamente non esposti, per scoprire storie meno note della città antica.

Passeggiata al Crinale degli Dei a Velia

Alle ore 10:00 partirà la suggestiva passeggiata tra i resti monumentali dell’Acropoli di Velia, con panorami spettacolari sul Cilento. Ritrovo in biglietteria alle ore 9:30.

Leggi anche: Nuovo vicecomandante per la Polizia Municipale di Capaccio Paestum

Il nuovo percorso dedicato a Hera

La prima domenica del mese sarà l’occasione per scoprire il percorso “Il tempio al confine – Hera e il paesaggio del Sele”. Dopo anni di chiusura, l’Heraion della foce Sele torna accessibile con visite guidate alle ore 15:00, prenotabili via mail (pa-paeve.promozione@cultura.gov.it). Percorsi inclusivi, pannelli didattici e un giardino ispirato alla vegetazione antica arricchiscono l’esperienza.

Immersive Velia: realtà virtuale nel Parco Archeologico

Grazie al progetto Immersive Velia, sarà possibile esplorare il sito archeologico con visori Oculus Quest 3 e ricostruzioni 3D. Disponibile dalle 9:30 alle 13:30, su prenotazione obbligatoria. L’iniziativa non prevede costi aggiuntivi e consente a massimo 10 persone all’ora di vivere un viaggio multisensoriale nella Magna Grecia.

Servizi aggiuntivi: navetta e accessibilità

Navetta gratuita “Paestum & Velia on the road” : partenza da Paestum (Parcheggio Voza) alle ore 14:00 e rientro da Velia alle ore 17:00.

: partenza da Paestum (Parcheggio Voza) alle ore 14:00 e rientro da Velia alle ore 17:00. Zoom Uphill: veicolo elettrico off-road a quattro ruote motrici, pensato per consentire anche alle persone con difficoltà di deambulazione di raggiungere i punti più panoramici.

Certosa di San Lorenzo: apertura straordinaria e ingresso gratuito

Sempre domenica 7 dicembre 2025, la Certosa di San Lorenzo a Padula offrirà ingresso gratuito dalle 9:00 alle 19:30 (ultimo biglietto 18:45, ultimo ingresso 19:00). Dalle 15:30 alle 19:30 sarà possibile visitare spazi solitamente chiusi al pubblico:

Loggia della foresteria

Cappella di Sant’Anna

Scala elicoidale

Biblioteca settecentesca

Cella n. 6, dedicata agli orfani

Eventi culturali alla Certosa