Dimissioni del sindaco: prefetto di Salerno sospende il consiglio comunale di Laurito e nomina il commissario

Arriva la decisione del Prefetto dopo la scelta del Sindaco Vincenzo Speranza di dimettersi per candidarsi alle elezioni regionali

Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, a seguito delle dimissioni ritualmente presentate del sindaco – divenute irrevocabili dopo venti giorni dalla presentazione – ha disposto la sospensione del Consiglio Comunale di Laurito, proponendo contestualmente lo scioglimento dello stesso Consiglio, ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b) n. 2 del T.U.E.L.

Per la provvisoria gestione dell’Ente è stato nominato Commissario prefettizio il Viceprefetto dott.ssa Anna De Luna.

Vincenzo Speranza si dimette da sindaco di Laurito: si candiderà alle regionali

Le dimissioni del sindaco

Nei giorni scorsi il sindaco Vincenzo Speranza aveva rassegnato le dimissioni per candidarsi alle elezioni regionali.

