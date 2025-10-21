Dimissioni del sindaco: prefetto di Salerno sospende il consiglio comunale di Laurito e nomina il commissario

Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, a seguito delle dimissioni ritualmente presentate del sindaco – divenute irrevocabili dopo venti giorni dalla presentazione – ha disposto la sospensione del Consiglio Comunale di Laurito, proponendo contestualmente lo scioglimento dello stesso Consiglio, ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b) n. 2 del T.U.E.L.
Per la provvisoria gestione dell’Ente è stato nominato Commissario prefettizio il Viceprefetto dott.ssa Anna De Luna.
Le dimissioni del sindaco
Nei giorni scorsi il sindaco Vincenzo Speranza aveva rassegnato le dimissioni per candidarsi alle elezioni regionali.