Dieci anni di “Laudato Si’”: a Vallo della Lucania un convegno per rinnovare l’impegno verso l’ecologia integrale

A dieci anni dalla pubblicazione della Laudato Si’, l’enciclica di Papa Francesco che ha posto al centro dell’attenzione mondiale il legame tra cura del creato e giustizia sociale, la Diocesi di Vallo della Lucania celebra l’anniversario con un incontro di riflessione e approfondimento.

Il convegno

Il convegno, dal titolo “A 10 anni dalla Laudato Si’ – Nutrire la speranza con l’ecologia integrale”, si terrà martedì 28 ottobre 2025, dalle ore 10:00 alle 12:00, presso il Cine-Teatro “La Provvidenza” di Vallo della Lucania.

L’iniziativa è promossa dall’Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e in collaborazione con l’associazione “Insieme Oltre i Confini”.

L’evento si propone come un momento di confronto aperto a studenti, associazioni e comunità locali, per rinnovare l’impegno verso una “conversione ecologica” capace di unire sostenibilità ambientale e responsabilità sociale.

Saranno presenti al convegno

Dopo i saluti di Don Angelo Tabasco, direttore della Pastorale Sociale diocesana, i lavori saranno introdotti da Giuseppe Coccorullo, presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ed Ettore Bellelli, presidente di Coldiretti Campania.

Seguiranno gli interventi di padre Daniele Moschetti, missionario comboniano, e del dottor Lorenzo Mottola, promotore della marcia “Sulle orme della Laudato Si’”, che porteranno la loro testimonianza sull’impegno per la tutela del pianeta e per una nuova cultura della solidarietà.

Le conclusioni saranno affidate a Monsignor Vincenzo Calvosa, vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, che ribadirà il valore dell’enciclica come punto di riferimento per un futuro più giusto, fondato sul rispetto del creato e sulla dignità della persona.

L’appuntamento

L’appuntamento rappresenta un’occasione per riaffermare il messaggio di Papa Francesco e rilanciare, a livello locale, un percorso di educazione ecologica e civile, in sintonia con i principi della Laudato Si’ e con la visione di un’ecologia integrale che metta al centro l’uomo e l’ambiente.