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“Detto tra Noi podcast”: ventunesima puntata

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento

Redazione Infocilento

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.

Nella puntata di oggi, dalla scomparsa del grande Gino Paoli al commento sulla prima puntata di Canzonissima, uno sguardo all’attualità con il Referendum Giustizia 2026 con la vittoria del NO e ancora, l’ultimo gossip che sta infiammando il web: Michelle Hunziker e Giulio Berruti avrebbero ufficializzato la loro love story .

Altre puntate:

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