“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: quarantatreesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella rubrica “Bella Storia” di oggi ospite Follè, al secolo, Gianfranco Ansaldi, cilentano doc, di Eredita, si avvicina al canto sin da bambino, all’età di 14 anni e inizia i suoi studi nel campo musicale spostandosi tra Milano e Roma dove vive per 5 anni, è a Mantova che realizza i suoi percorsi e i suoi studi. Oggi presenta il suo ultimo lavoro discografico “Icaro”, il brano parla di una rinascita, nonostante le tante scottature.

Nella rubrica “Qui&Là”: ad Agropoli si riaccende il dibattito sulla questione ospedale, dopo le promesse disattese, la cittadinanza è pronta a scendere nuovamente in piazza per protestare, la data fissata è quella del 19 aprile, a questo proposito, ad intervenire ai microfoni di InfoCilento, è la promotrice del corteo, Gisella Botticchio intervistata dal direttore Ernesto Rocco.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, un consiglio buono e rinfrescante, un cocktail analcolico “Garibaldi”, un rosso intenso per dare inizio alla bella stagione.