Video

“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: quarantatreesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30

Redazione Infocilento

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella rubrica “Bella Storia” di oggi ospite Follè, al secolo, Gianfranco Ansaldi, cilentano doc, di Eredita, si avvicina al canto sin da bambino, all’età di 14 anni e inizia i suoi studi nel campo musicale spostandosi tra Milano e Roma dove vive per 5 anni, è a Mantova che realizza i suoi percorsi e i suoi studi. Oggi presenta il suo ultimo lavoro discografico “Icaro”, il brano parla di una rinascita, nonostante le tante scottature.

Nella rubrica “Qui&Là”: ad Agropoli si riaccende il dibattito sulla questione ospedale, dopo le promesse disattese, la cittadinanza è pronta a scendere nuovamente in piazza per protestare, la data fissata è quella del 19 aprile, a questo proposito, ad intervenire ai microfoni di InfoCilento, è la promotrice del corteo, Gisella Botticchio intervistata dal direttore Ernesto Rocco.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, un consiglio buono e rinfrescante, un cocktail analcolico “Garibaldi”, un rosso intenso per dare inizio alla bella stagione.

Altre puntate:

“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: quarantaduesima puntata
Detto tra Noi
“Detto tra Noi podcast”: ventesima puntata
Detto tra Noi
“Detto tra Noi”, “Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: quarantunesima puntata
Detto tra Noi, Arkana
“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: quarantesima puntata
“Detto tra Noi podcast”: diciannovesima puntata
Accedi alla sezione on demand
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.