“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: quarantaduesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella rubrica “Bella Storia” di oggi ospite Marika Pinto, cantante originaria di Ascea che è intervenuta in trasmissione per presentare il suo ultimo lavoro discografico: “Inversione”, così come la sua canzone, anche la vita di Marika, negli ultimi mesi, ha fatto una bella inversione di marcia trasferendosi da Milano e Roma e quindi avvicinandosi un pò di più al suo tanto amato Cilento.

Nella rubrica “Qui&Là”, uno sguardo alla stagione estiva e alla gestione di uno dei problemi atavici che attanagliano le coste cilentane: la rimozione della posidonia spiaggiata. Ad Agropoli, l’assessore al porto e demanio, Giuseppe Di Filippo ha assicurato: “entro aprile la posidonia sarà rimossa” e intanto a Casal Velino la Giunta ha approvato un progetto da 300mila euro per ripulire le spiagge dalle alghe.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, un consiglio culinario per preparare delle buonissime zeppole di San Giuseppe salate, basterà procurarsi (o realizzare direttamente a casa) delle zeppole di pasta choux, delle sottilette (o un formaggio spalmabile), del prosciutto crudo o cotto, del formaggio fresco e olive verdi e/o nere per guarnire.