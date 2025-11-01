Detrazioni sulla mensa scolastica a chi conferisce olio di produzione familiare: ecco l’iniziativa di Caggiano

Torna la Mensa a metro zero e rifiuti zero a Caggiano. Un esempio virtuoso già pluripremiato

A cura di Federica Pistone
Mensa Caggiano

Il Comune di Caggiano conferma anche per l’anno scolastico 2025-2026 il progetto pluripremiato “Mensa a Metro 0 e Rifiuti 0”, una delle iniziative più virtuose d’Italia in tema di sostenibilità alimentare e riduzione degli sprechi.

L’iniziativa

Dopo il successo delle prime edizioni, il progetto entra in una nuova fase, rafforzando l’impegno per la filiera corta, il consumo responsabile e la valorizzazione del territorio locale.

Elemento distintivo dell’edizione 2025-2026 è il rilancio della raccolta dell’olio extravergine di oliva a km 0, che coinvolge direttamente le famiglie degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Secondaria di I Grado. I cittadini potranno conferire due litri di olio di produzione familiare presso i frantoi aderenti – L’Antica Macina s.n.c., Colline del Tanagro, Sole di Cajani, Il Capitano e Zirpoli (Salvitelle) – ricevendo in cambio una detrazione sulla quota mensa.

Un gesto semplice, che unisce partecipazione e sostenibilità, premiando chi contribuisce a rafforzare un’economia circolare locale e a rendere la mensa un vero e proprio laboratorio di buone pratiche: meno rifiuti, più qualità nei piatti e maggiore consapevolezza tra i più piccoli.

Il commento dell’Ente

“Grazie a chi continua a credere in questo modello di mensa sostenibile – dichiarano dal Comune –. È la dimostrazione che la collaborazione tra istituzioni e cittadini può generare un futuro più sano e rispettoso dell’ambiente.”

Con questa nuova edizione, Caggiano conferma il suo ruolo di esempio nazionale di educazione ambientale e responsabilità collettiva, dimostrando che anche un piccolo Comune può fare grandi passi verso un mondo più sostenibile.

